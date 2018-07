Das Sonderheft rund um Photoshop und Lightroom enthält Hardware-Tipps und gut 20 umfassende Workshops zu Raw-Entwicklung, Fotoeffekten, Montage und Bildausgabe.

Photoshop und Lightroom sind ein gutes Team, wenn es darum geht, Fotos zu entwickeln und damit die Grundlage für Effekte, Montagen und eigene Bildprojekte zu legen. Das Sonderheft c't Photoshop gibt zunächst Tipps, was ein optimaler Photoshop-PC leisten sollte, hilft bei der Anpassung der Software an die eigene Arbeitsweise und stellt nützliche Zusatz-Tools für Bildbearbeitung und -export vor.

Bild 1 von 11 c't Photoshop (11 Bilder) c't Photoshop widmet sich der Bildbearbeitung mit Photoshop und Lightroom von der Raw-Entwicklung über Effekte und Montage bis hin zur Bildausgabe.

Ein großes Kapitel widmet sich der Raw-Entwicklung in Lightroom, beginnend mit den grundlegenden Korrekturen. Einzelne Workshops erklären, wie Sie Kontrast, Farben und Schärfe bearbeiten, Porträts mit der Methode der Frequenztrennung retuschieren, Fotos in Schwarzweiß umwandeln und Mobil-Geräte in den Lightroom-Workflow einbinden.

Geht es um komplexere Bildprojekte, spezielle Effekte oder Montagen, hat Photoshop seinen Einsatz: Ebenenstile simulieren Stein, Metall und Glas, Renderfilter zaubern naturgetreue Bäume und Flammen auf den Schirm, die Pinsel-Engine trägt mit einem Strich ganze Galaxien von Sternen auf. Mit Schnellauswahl- und Pfad-Werkzeug stellen Sie Motive sauber frei, nutzen Ebenen und Masken für die Bildmontage und integrieren 3D-Modelle in Ihre Fotos.

Auf Papier und digital erhältlich

Das Sonderheft c't Photoshop ist ab sofort im Handel sowie online für 12,90 Euro erhältlich. Darüber hinaus steht es für 9,99 Euro als E-Book im PDF-Format im heise Shop oder in unserer App (iOS und Android) sowie bei Amazon als Kindle-Download zur Verfügung. (André Kramer) / (anm)