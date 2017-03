Das Programmieren-Sonderheft 2017 wendet sich an Softwareentwickler aller gängigen Plattformen. In Projekten und Tutorials geben wir Ihnen Praxistipps und versorgen Sie mit aktuellen Trends und Techniken.

Das neue c't special Programmieren ist ab sofort im Heise-Shop vorbestellbar; die Digital-Version wird bereits jetzt ausgeliefert. Zu einem der Schwerpunkte des Hefts zählen mobile Apps für Android und iOS:

Viele Android-Entwickler suchen nach Alternativen zu Java. JetBrains' Kotlin ist so eine Alternative; das neue Sonderheft c't Programmieren 2017 stellt sie in einem dreiteiligen Tutorial vor: Nach einer Einführung der verschiedenen Kotlin-Features und dem Framework Anko, erläutert es Kotlins Testmöglichkeiten und grundsätzliche Architekturmuster.



Inhaltsverzeichnis c't Programmieren 2017

Apple-Programmierer erfahren in einem Zweiteiler zum Thema Sicherheit, wie sie sich gegen Attacken auf ihre Apps wehren können. Außerdem erklären wir, welche Schwächen die Standardvorgaben von iOS-Apps haben, und zeigen, wie man von Apple schlecht oder gar nicht dokumentierte Angriffswege versperrt. Der zweiten Teil beschäftigt sich mit ungebetenen Lauschangriffen auf Daten, die bei der Kommunikation mit der Außenwelt fließen.

CMake-Tutorial

CMake mit seinen vielen Open-Source-Werkzeugen ist ein plattformunabhängiges Tool zur Softwareentwicklung und -erstellung. Unser umfangreiches Tutorial führt in die Möglichkeiten dieses Build-Systems ein und zeigt, wie man Module in der CMake-eigenen Skriptsprache realisiert, wie man Projekte übersetzt, sowie die fertigen Programme testet, paketiert, ausliefert und portiert. In weiteren Beiträgen zerlegen wir komplexe Anwendungen mithilfe von Facebooks JavaScript-Framework React, geben praktische Anwendungsbeispiele für simple und komplexe Aufgaben unter Python und berichten, wie progressive Web-Apps die Grenzen zwischen responsivem Webdesign und hybriden Apps verwischen könnten.

c't Programmieren 2017 kann ab sofort über den heise Shop vorbestellt werden und kostet 9,90 Euro. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der Versand bis zum 26. März 2017 versandkostenfrei. Als digitale Version kostet das Heft 8,99 Euro; bestellen kann man es über die c’t-App für Android oder iOS sowie im PDF-Format als E-Book. Ab dem 20. März ist das Sonderheft außerdem im Zeitschriftenhandel erhältlich. (mon)