Das nun im Handel erhältliche Sonderheft "c't Smart Home" berichtet ausführlich über verschiedene Systeme rund um das smarte Zuhause - und stellt dabei kommerzielle Sets ebenso vor wie spannende Eigenbau-Lösungen.

Die Heizung schaltet sich automatisch ab, sobald der letzte Bewohner das Haus verlassen hat – und springt wieder an, wenn der erste auf dem Heimweg ist. Die Überwachungskamera im Flur teilt auf dem Handy nicht nur mit, wenn jemand das Haus betritt, sondern auch, um welche Person es sich handelt. Und Lampen dimmen ihr Licht auf Zuruf – oder tauchen das Zimmer in einen gemütlichen Farbton. All dies ist im Smart Home keine Zukunftsvision mehr, sondern bereits Realität – und zwar mit bezahlbaren Produkten im Handel, für deren Einsatz man nicht die Wände aufschlitzen und neue Leitungen verlegen muss.

Das Sonderheft c't Smart Home gibt nicht nur einen guten Überblick über Technik, die im smarten Heim derzeit oder in naher Zukunft angesagt ist. Der Leser erfährt auch, wie sich mit kommerziellen und offenen Plattformen die verschiedenen Smart-Home-Komponenten miteinander vernetzen lassen. Gebündeltes c't-Wissen hilft dabei, die für die eigenen Bedürfnisse passende Lösung zu finden.

Aber nicht nur zahlreiche Produkttests und Hintergrund-Informationen hält das Sonderheft bereit, sondern auch Projekte für eigene smarte Tüfteleien. So lassen sich auch Smart-Home-Systeme realisieren, die mit Komponten "von der Stange" nicht umzusetzen sind.

Schließlich hat auch das Thema Sicherheit seinen Platz im Heft gefunden. Dabei ging es weder darum, die Smart-Home-Technik zu verteufeln, noch berechtigte Bedenken einfach wegzuwischen. Vielmehr werden Risiken aufgezeigt und konkrete Hilfen gegeben, wie sich Haustechnik sicher mit dem Internet verbinden lässt.

Das Printheft c't Smart Home ist im Zeitschriftenhandel und über den heise Shop zum Preis von 9,90 Euro erhältlich. Die digitale Version kostet 8,99 Euro. Sie ist ab sofort über die c't-App, als eMagazin über den heise Shop oder über Amazon erhältlich. (nij)