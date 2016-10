Die Experten von c't berichten im Sonderheft "c't Smart Home" über aktuelle Entwicklungen rund um das smarte zu Hause. Spannende Produkte, die clevere Steuerung von Licht und Heizung sowie Smart-Home-Lösungen Marke Eigenbau stehen im Fokus.

Das smarte Heim ist längst keine Zukunftsvision mehr: Neben spannenden Insellösungen gibt es immer mehr kommerzielle oder offene Plattformen, die verschiedene Smart-Home-Komponenten miteinander vernetzten. Verbesserte Funktechnik erlaubt es, auch ohne das Aufstemmen von Wänden smarte Funktionen nachzurüsten.

Im Sonderheft Smart Home steckt das gebündelte c't-Wissen: Produktvorstellungen geben einen guten Überblick über Technik, die im smarten Heim derzeit angesagt ist. Im Bereich Heim-Assistenen erfährt der Leser alles, was er über Siri, Alexa und Co. wissen muss und wie die Sprachassistenten das Wohnen in Zukunft verändern können.



c't Smart Home liegt ab 31. Oktober im Zeitschriftenhandel, kann aber auch ab sofort über den heise Shop bestellt werden.

Allerhand smarte Tüfteleien regen zu eigenen Projekten an, denn nichts eignet sich besser für ein paar Programmierübungen als eine schicke Smart-Home-Umgebung. Wenn alle Lichter zur rechten Zeit leuchten und die Räume stets wohl temperiert sind, hat sich der Programmieraufwand gelohnt.

Der Aspekt der Sicherheit darf natürlich nicht zu kurz kommen: "Smart Home" beschäftigt sich daher auch mit den Risiken, die man sich mit schlecht gemachter Smart-Home-Technik ins Haus holt und gibt konkrete Hilfen, wie man seine Haustechnik sicher mit dem Internet verbindet. (sha)