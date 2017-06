Wer ein System mit dem Mainboard Asus A320M-C hat und dieses mit einem schnelleren Ryzen-Prozessor aufrüsten möchte, läuft in eine Sackgasse. c't erklärt, warum beide Dinge nicht kompatibel sind.

Das Mainboard Asus A320M-C mit einem schnelleren Ryzen 5 1400 aufrüsten – dieser Versuch führt nach dem Einschalten zu einem schwarzen Bildschirm. Das hat einen einfachen Grund.

Inkompatibel mit Ryzen-CPUs

Bristol-Ridge-Prozessoren der Serie A-9000 wie zum Beispiel den A12-9800 verkauft AMD ausschließlich an PC-Hersteller. Einige Händler bieten diese CPUs zumindest gebündelt mit dem Mainboard Asus A320M-C an. Zwar trägt dieses OEM-Board die gleiche Fassung AM4, wie sie auch Ryzen-Prozessoren verwenden, weil es aber ein halbes Jahr früher in den Handel kam, ist es nicht kompatibel mit Ryzen-CPUs. Deshalb startet der Rechner damit nicht. Für ein Ryzen-System benötigen Sie ein neues AM4-Mainboard.

Integrierte Grafikeinheit fehlt

Obendrein fehlt den CPUs der Serien Ryzen 5 und 7 im Unterschied zu den Serie- A-Prozessoren eine integrierte Grafikeinheit, weshalb Sie außerdem eine Grafikkarte benötigen. Ryzen Prozessoren, die eine Vega-GPU enthalten, erscheinen erst gegen Ende 2017.

(chh)