Wenn die SIM-Karte nicht ins Handy passt, empfiehlt sich eine SIM-Stanze. Aber Vorsicht: Eine falsch gestanzte SIM-Karte kann insbesondere beim kompakten Nano-SIM-Format zu Kurzschlüssen im Smartphone führen.

Passt die alte Mini-SIM nicht ins neue Smartphone mit Nano-SIM-Slot, hilft nur das Anfordern einer neuen SIM-Karte oder das Zuschneiden aufs richtige Maß. In den Betriebsanleitungen wird davor häufig ausdrücklich gewarnt. Zurecht?

Karten auf das besonders kleine Nano-Maß zurechtzuschneiden ist tatsächlich für das Gerät nicht ganz ungefährlich. Mini- und Mikro-SIM-Karten sind 0,76 mm dick, eine Nano-SIM nur 0,67 mm. Diese Abweichung kann dazu führen, dass die Karte im SIM-Schacht hängenbleibt oder die Kontakte beim Einlegen beschädigt.



Eine Stanze verkleinert zwar SIM-Karten auf die korrekte Größe; auf diese Weise erzeugte Nano-SIMs sind aber zu dick.

In der Praxis klappt das zwar meistens problemlos, aber wenn es tatsächlich schiefgeht, kann ein erheblicher Schaden am Gerät entstehen. Außerdem haben ältere Karten oft eine großzügig bemessene Kontaktflächen, die nach dem Umstanzen bis zur Kante der Karte reichen. In metallenen SIM-KartenTrägern kann das zu Kurzschlüssen führen. Gestanzte Karten müssen oft mit einem scharfen Messer oder einer Feile entgratet werden; bei dieser Gelegenheit können Sie auch einen kleinen Abstand zwischen Kontaktfläche und Träger herstellen.



Bei einer Triple-SIM lässt sich das benötigte Format einfach herausbrechen.

Wenn Sie heute eine neue SIM-Karte bestellen, erhalten Sie meist eine Triple-SIM im Format Mini, aus der sich bei Bedarf eine Mikro- oder Nano-Karte herausbrechen lässt. Falls Sie eine solche Karte doch einmal wieder in einem größeren Format brauchen, sollten Sie keinesfalls versuchen, sie wieder dort einzusetzen, wo Sie sie herausgebrochen haben, weil sie bei erster Gelegenheit wieder herausfallen wird und sich im schlimmsten Fall im Gerät verkantet. Verwenden Sie stattdessen einen passenden Adapter, der die Karte sicher fixiert.

Diesen und über 8000 weitere c't-Tipps gibts unter ct.de/hotline

(uma) / (acb)