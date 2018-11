c't musik kreativ: Sonderheft für Musiker jetzt erhältlich

Am Donnerstag erscheint das neue Sonderheft c't musik kreativ. Der professionelle Ratgeber für das Heimstudio richtet sich an Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis, die hauptsächlich am Computer Musik machen.

Einen Schwerpunkt der Sonderausgabe bilden modulare Synthesizer: Wir erklären den kostenlosen Einstieg in die Welt der Klangsynthese anhand der Freeware VCV Rack, testen semi-modulare Hardware-Synthesizer auf Herz und Nieren und geben eine ausführliche Beratung zum Bau eines ersten Eurorack-Synthesizers – inklusive Tipps zur Modulauswahl und die Anbindung an den Rechner.

Weitere ausführliche Tutorials erklären die Musikprogrammierung mit Sonic Pi, geben einen Überblick über das Musikmachen am iPad und führen in das Aufnehmen und Mischen von 3D-Audio mittels Ambisonics ein.

Der große Testteil vergleicht über 50 Geräte und Programme: Audio-Interfaces für Einsteiger und Profis, High-End-Kopfhörer, Reverb- und Limiter-Plug-ins sowie Notensatz-Programme.

Damit Sie einen Überblick bekommen, streifen wir in unserem Video durch alle Artikel im Heft.

Blick ins Heft – Das erwartet Sie im neuen Sonderheft c't musik kreativ

Bitwig Studio 8-Track und Cubase LE

Für die Produktion von Songs und Dance-Tracks liegen dem Heft zwei komplette DAWs (Digital Audio Workstations) bei: Bitwig Studio 8-Track 2.42 deckt alles rund um elektronische Musik und Dance-Produktionen ab. Cubase LE richtet sich eher an klassische Songwriter, Komponisten und Mixer. Zwei neue umfangreiche Tutorials im Heft erklären den Einstieg in beide Programme und wie man ihre jeweiligen Stärken nutzt.

So stechen bei Bitwig die Synthesizer und die umfangreichen modularen Effekte heraus, während Cubase mit einer Arrangement-Hilfe und einem großen Mixer aufwartet. Einsteiger erhalten einen Überblick, wie sie mit Bitwig grundsätzlich an einen Dance-Track und dessen Abmischung herangehen und das Setup von Cubase meistern. Cubase LE läuft unter Windows und macOS, Bitwig Studio 8-Track unterstützt zusätzlich auch Linux (Ubuntu ab 17.04).

Das Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick über die Themen im Heft. Genaureres erklärt unser Video. (Bild: heise)

Die beiden aktuellen Programme sind einzeln nicht im Handel erhältlich. Wer später auf die größeren Versionen von Bitwig Studio und Cubase upgraden will, spart bares Geld: Bei Bitwig liegt die Ersparniss bei 40 Euro, bei Cubase zahlt man 50 Euro weniger beim Update auf die Elements-Version, 60 Euro weniger auf die Artist-Version und 110 Euro weniger auf die Pro Version.

