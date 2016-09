Diese Woche schafft der c't-Podcast den Spagat zwischen Arbeit und Vergnügen: Wir reden über Datenschutz auf dem Handy, kümmern uns aber auch Gaming-Grafik und FIFA 17.

Wer den geltenden Datenschutzbestimmungen genüge tun will, der sollte Privat- und Geschäftsdaten auf dem Smartphone trennen. Aber wie stellt man das am besten an und sind getrennte Handys für Privates und Geschäftliches die bessere Lösung? Jörg von den "Mobilisten" hat Antworten.

Nicht alle Gamer wollen das Äquivalent eines Mallorca-Urlaubs für die Grafikkarte ausgeben. Grafik-Guru Martin sagt uns, was man ab 200 Euro geboten bekommt – und vor allem, ob man damit FIFA 17 spielen kann. A propos FIFA: Fabian und Hannes diskutieren bei der Gelegenheit gleich noch aus, ob FIFA oder Pro Evolution Soccer das bessere Fußballspiel ist.

Außerdem berichtet Fabian von DDoS-Angriffen, die in letzter Zeit häufiger und heftiger werden. Was früher ein derber Spaß unter Hacker-Rivalen war, entwickelt sich nun zur Gefahr fürs ganze Internet.

Besprochene Artikel bei c't und heise online:



Mit dabei: Martin Fischer, Fabian Scherschel, Hannes Czerulla und Jörg Wirtgen

