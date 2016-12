Geschenke, Geschenke, Geschenke! In der aktuellen Ausgabe von c't uplink zeigen wir euch, was unter den Weihnachtsbaum eines Nerds gehört. Außerdem: Gaming-Monitore und VR-Zubehör.

Es ist schon wieder Dezember und deshalb höchste Zeit, die Wunschzettel der Verwandschaft abzuarbeiten. Für c't 26/16 haben wir in der Redaktion herumgefragt, was die besten Geschenke in diesem Jahr für Technik-Interessierte sind, von Smart Home bis Kinderspielzeug. Die besten davon stellt c't-Redakteur Sven Hansen in c't uplink vor.

Stefan Porteck hat Gaming-Monitore getestet, die sich besonders gut für Spiele eignen mit kurzen Schaltzeiten und zusätzlichen Features wie Blinking Backlights. Unser VR-Experte Jan-Keno Janssen hat Zubehör für Virtual Reality mitgebracht: Einen PC-Rucksack für VR ohne Stolperfallen und die Hand-Controller Oculus Touch.

Mit dabei: Sven Hansen, Stefan Porteck, Hannes Czerulla, Jan-Keno Janssen

