Wir blicken in c't uplink aufs Jahr 2016 zurück und welche Themen uns auf heise online und in c't am meisten bewegt haben. Außerdem haben wir unsere Vorhersagen für das neue Jahr gesammelt.

In der 152. Folge unserer Internetsendung blicken wir auf das Jahr 2016 zurück und machen Vorhersagen, was im nächsten Jahr alles passiert. Wir blicken auf die meistgelesenen Meldungen auf heise online und sprechen darüber, was uns persönlich in Erinnerung geblieben ist. Auch der große Hype um Virtual-Reality darf natürlich nicht fehlen.

Zum Schluss lösen wir noch eine Wette aus dem 100. c't uplink auf, der nun genau ein Jahr zurückliegt. Damals wagten wir uns an eine Vorhersage, was wir diesmal deutlich ausweiten. Auch unsere Zuschauer und -hörer bitten wir deswegen um Vorhersagen für das Jahr 2017, damit wir bei Folge 200+ etwas zu prüfen haben.

Mit dabei: Martin Holland, Fabian Scherschel, Hannes Czerulla, Jan-Keno Janssen, Achim Barczok

