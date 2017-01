In der aktuellen Folge unseres Podcasts aus Nerdistan blicken wir auf das Desaster um Samsungs Galaxy Note 7 zurück und besprechen Messenger-Alternativen zu WhatsApp. Zum Abschluss erklären wir, warum ein neues Gesetz die Pressefreiheit bedroht.

"Frisch und munter" haben sich die c't-Redakteure eingefunden, um über den aktuellen Stand des Samsung Galaxy-Note-7-Desasters zu sprechen. Unser Akku-Experte Florian Müssig analysiert Samsungs jüngst abgegebene Erklärung zu den Vorfällen, erklärt die technischen Details und fragt sich wie solche Fehler gleich zwei mal hintereinander entstehen können.

Seitdem Facebook WhatsApp gekauft hat und spätestens seitdem der Käufer viele Versprechen gebrochen hat, würden viele Nutzer des Messengers gerne zu einer alternativen App wechseln, die sorgsamer mit den Nutzerdaten umgeht. Stefan Porteck stellt die Alternativen vor und zeigt, was diese Messenger besser können.

Holger Bleich legt sich mit dem deutschen Gesetzgeber an und fechtet zusammen mit anderen Journalisten das sogenannte Anti-Whistleblower-Gesetz an. Worum es sich dabei handelt und warum es die Presse- und Meinungsfreiheit bedroht, erklärt er in unserem Podcast c't uplink.

Mit dabei: Holger Bleich, Florian Müssig, Hannes Czerulla und Stefan Porteck

