Diese Woche besprechen wir AMDs neue Ryzen-Prozessoren, was sie können und was eher nicht. Außerdem besprechen wir aktuelle Grafikkarten und Nintendos neue Konsole Switch mit dem neuen Zelda-Titel Breath of the Wild.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Heute geht es im Podcast aus Nerdistan handfest zur Sache: Wir unterhalten uns über Hardware. Christian Hirsch gibt uns alle Infos zu AMDs neuer CPU Ryzen. Wir schauen uns an, was der Intel-Killer bringt. Wer sich einen neuen Prozessor kauft, will wahrscheinlich auch die Grafikkarte aufrüsten. Martin Fischer gibt uns einen Überblick über die aktuellen Alternativen, bis hin zum brandneuen Performance-Hammer GeForce GTX 1080 Ti. Die Karte kommt direkt aus der Post zu uns in die Sendung.

Nintendos neue Konsole Switch haben wir ebenfalls da. Nintendo-Fan Dennis Schirrmacher ist vor allem vom Launch-Titel Legend of Zelda begeistert. Martin stört sich zwar an der mangelnden Grafikleistung der Transformer-Konsole, was der packenden Stimmung des Adventures allerdings keinen Abbruch tut.

Außerdem blicken wir zurück auf den diesjährigen MWC in Barcelona, von dem Hannes Czerulla schon kurze Folgen gesendet hat:



Besprochene Artikel aus der c't:



Mit dabei: Martin Fischer, Dennis Schirrmacher, Fabian Scherschel und Christian Hirsch

Die c't 6/17 gibt's am Kiosk, im heise Shop und digital in der c't-App für iOS und Android.

Alle früheren Episoden unseres Podcasts gibt es unter www.ct.de/uplink. (mho)