Diese Woche sprechen wir über die ganz persönlichen, langfristigen Erfahrungen mit aktuellen und älteren Smartphones. Wir gehen auf die Hackerjagd im Cyberspace und blicken mit dem Asus Zenfone AR auf das Augmented-Reality-Projekt Tango von Google.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Hannes Czerulla ist bei c't uplink eigentlich für die brandneuen Smartphones zuständig, doch in der aktuellen Folge hat er eine Palette älterer Geräte ins Studio mitgebracht: Er und seine Kollegen aus dem Mobilressort haben Langzeiterfahrungen zu Nexus 5, Galaxy S7 und vielen anderen Modellen gesammelt. Die Langzeit-Checks haben das eine oder andere Vorurteil bestätigt, aber auch jede Menge Überraschungen offenbart. So wurde in zwei Fällen das Display im Lauf der Zeit sogar besser.

Jürgen Schmidt erklärt danach, wie Sicherheitsexperten eigentlich ermitteln, wer hinter einem Hackerangriff steckt. Gerichtsfeste Beweise kommen dabei eher selten heraus, aber mit viel Geduld und interessanten Ansätzen kommen sie doch zu spannenden Erkenntnissen.

Danach wenden wir uns einem etwas leichteren Thema zu und erkunden mit Jan-Keno Janssen die Augmented Reality. Das neue Zenfone AR von Asus hat dafür nämlich besondere Technik an Bord.

Mit dabei: Jürgen Schmidt, Hannes Czerulla, Martin Holland und Jan-Keno Janssen

Die c't 14/17 gibt's am Kiosk, im heise Shop und digital in der c't-App für iOS und Android.

Alle früheren Episoden unseres Podcasts gibt es unter www.ct.de/uplink. (acb)