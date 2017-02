Der MWC hat begonnen und die c't-Redakteure sind mittendrin. Stefan Porteck durfte bei Huawei nicht rein, hat aber dennoch das High-End-Smartphone P10 zum Plausch mitgebracht. Und Hannes Czerulla fragt sich, ob das Moto G5 der Google-Pixel-Killer ist.

c't uplink MWC Tag 1

Die Redakteure von Heise Online und c't haben sich auf den Weg gemacht, um aus Barcelona über die neuen Smartphones, Gadgets, Apps und Autos zu berichten. Huawei präsentierte bereits vor der Messeeröffnung seine neuen Spitzenmodelle P10 und P10 Plus. Stefan Porteck hätte sie sich gerne zeigen lassen, doch der Ansturm auf die Pressekonferenz war zu groß.

Das Smartphone konnten wir uns trotzdem schon genau anschauen – und waren zumindest ein bisschen beeindruckt. Vom Moto G5 und G5 Plus kann man das zwar nicht behaupten, doch bieten die Geräte wieder das, was wir an den Vorgängern schätzten: ein sauberes, aktuelles Android ohne störende Zusatz-Software. Unsere weiteren Eindrücke im Video. (hcz)