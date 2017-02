Den ersten Messetag hat Jo Bager in die Zukunft geschaut – 4 Jahre in die Zukunft. Vom Start-up-Kongress 4 Years From Now (4YFN) berichtet er, wie wir uns selbst optimieren. Unterdessen hat Hannes Czerulla Sonys Zeitlupen-Smartphone ausprobiert.

c't uplink MWC Tag 2

Den MWC dominieren die Riesen der Mobilfunkbranche. Etwas abseits davon haben die jungen, kleinen und oft kreativeren Unternehmen ihre Bühne. Auf der Veranstaltung 4 Years From Now (4YFN) kommen die Riesen von morgen zusammen – und c't-Redakteur Jo Bager war mittendrin. Sony protzt beim Sony Xperia XZ Premium mit 4K-Display und Slow-Motion-Kamera mit 960 Bildern pro Sekunde. Was die Technik taugt? Im Podcast klären wir es. (hcz)