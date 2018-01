Im Unterschied zum Komplett-PC von der Stange lässt sich ein selbstgebauter Rechner gezielt auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Das Sonderheft c't wissen PC-Selbstbau erklärt, wie Sie die richtigen Komponenten finden und gibt Tipps zum Zusammenbau.

Bei Prozessoren, Mainboards und Grafikkarten gibt es derzeit eine riesige Auswahl attraktiver Hardware, bei der man allerdings schnell den Überblick verlieren kann. In den Kaufberatungsartikeln im Sonderheft c't wissen PC-Selbstbau erfahren Sie, welcher Rechnertyp sowie welche CPU und Grafikkarte am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Vier PC-Bauvorschläge

Anhand von vier Vorschlägen können Sie ihren Wunsch-PC nachbauen: Zur Auswahl stehen Allrounder mit AMD-Ryzen- oder Intel-Core-i-7000-Prozessor mit acht beziehungsweise sechs Kernen, die genug Leistung für anspruchsvolle Aufgaben mitbringen. Die Systeme arbeiten flüsterleise und sind durch gezielte Upgrades anpassbar. Für den schmalen Geldbeutel gibt es eine preiswerte Gaming-Maschine, die für gängige 3D-Spiele in Full-HD-Auflösung taugt. Leistung satt bietet ein High-End-Rechner mit Ryzen Threadripper und 16 Kernen.

Praxis-Tipps und Tests

In c't wissen PC-Selbstbau prüfen wir außerdem, was an Hardware-Mythen dran ist. Unsere Praxis-Tipps helfen Fehler beim Schrauben zu vermeiden. Erfahren Sie, wie Sie durch Übertakten von Ryzen-Prozessoren das letzte Quäntchen Performance herausholen und wie Sie PCI-Express-SSD optimal ins System einbinden. Zudem haben wir ATX-Netzteile, Z370-Mainboards, Kühler für Ryzen Threadripper, SATA-SSDs und Hybrid-Festplatten getestet.

c't wissen PC-Selbstbau ist ab sofort im Heise-Shop erhältlich – bis einschließlich 5.2.2018 entfallen die Versandkosten. Das Heft kostet 9,90 Euro. Als digitale Version kostet es 8,99 Euro; bestellen können Sie diese ebenfalls im heise shop als E-Book im PDF-Format oder über die c't-App für Android und iOS sowie bei Amazon. (chh)