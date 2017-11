Bequem auf Zuruf oder aus der Ferne das smarte Heim zu steuern, wird immer einfacher, bleibt aber auch immer noch riskant fürs eigene Netz. Wie man den Komfort nutzt und dabei ungebetene Gäste draußen hält, erklärt das Sonderheft c’t wissen Smart Home.

Das smarte Home entwickelt sich: Nie war es so einfach zu steuern wie heute, nie offener für eigene Programmieransätze. Aber es gilt auch: Nie war das Smart Home anfälliger für Attacken als heute. Das Sonderheft c't wissen Smart Home berät beim Einrichten und Absichern und gibt Tipps für eigene Projekte.

Bequem steuern

„Alexa, mach das Licht an!“ – Assistenzsysteme wie Amazons Alexa versprechen volle Kontrolle auf Zuruf. Was wirklich geht und was die Konkurrenz von Google, Apple und Microsoft auf dem Kasten hat, klärt unser c’t wissen Smart Home ausführlich in mehreren Artikeln. Um wirklich alle Geräte anzubinden, braucht es zumeist noch eine spezielle Steuerung, die alle verwendeten Protokolle und Technologien integrieren kann. Unser Überblick hilft dabei, die richtige Schaltzentrale zu finden.

Sicher vernetzen

Das IoT vernetzt alles mit allem, über die Cloud-Funktion sind die Geräte auch von unterwegs aus ansprechbar. Doch wie hält man allzu kommunikationsfreudige Hardware im Zaum? Ein guter Weg, die eigene Privatsphäre zu schützen, ist eine klare Netztrennung mit multiplen WLANs und VLANs. Wir erklären, worauf es ankommt und wie man vorgeht.

Smart einrichten

Intelligente Geräte saugen Staub, überwachen das Haus, mähen den Rasen, sorgen für die richtige Temperatur im Haus ... Von Out-of-the-Box-Lösungen bis hin zum eigenen Coding-Projekt ist es oft nur noch ein Katzensprung. Offene Schnittstellen und Smart-Home-Plattformen bieten Tüftlern die perfekte Spielwiese, um die Haussteuerung durch handgeschriebenen Code zu individualisieren. Mit unseren Projekten finden Sie hierfür passende Vorschläge.

