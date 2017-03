Am Donnerstag ab 17 Uhr versucht das Team von c't zockt live, beim Weltraum-Entdecker-Spiel Starbound auf fremden Planeten zu überleben und Hunger beziehungsweise Monstern zu trotzen – and to boldly go where no man (and extraterrestrial) has gone before.

Live-Stream ab 17 Uhr

Wir schreiben das Jahr 2200. Nachdem die Erde, Sitz des "Irdischen Protektorats", einer intergalaktischen Friedensorganisation, von außerirdischen Tentakel-Monstern überrannt wurde, irren dessen Kadetten (das Team von c't zockt live) in den endlosen Weiten des Weltalls umher. Wir müssen auf einem der unzähligen, prozedural generierten Planeten überleben, dabei Monstern und dem immerwährenden Hunger trotzen – und Material finden, um unser Raumschiff zu reparieren.

Bild 1 von 5 Starbound (5 Bilder) Unterwelt In großen Höhlen hält Starbound so manche Überraschung unter der Erde bereit.





Starbound von Chucklefish Games ist ein 2D-Weltraum-Abenteuer-Spiel mit von Minecraft und Terraria bekannten Elementen wie Bauen, Überleben, Kampf gegen verschiedene Monster und natürlich Erforschen. Pünktlich um 17 Uhr beamt sich unser Team auf die Oberfläche eines fernen Planeten und stellt sich dessen Herausforderungen. Ihr könnt hier und über unseren YouTube-Kanal live dabei sein.

c't zockt LIVE – jetzt jeden dritten Donnerstag im Monat

Das Team von c't zockt hat sich vorgenommen, jeden dritten Donnerstag im Monat live ein Multiplayer-Spiel vorzustellen. Dabei interessieren uns besonders Indie-Games und Early-Access-Titel, aber auch ältere Spiele – einfach alles, was Spaß macht. Wir freuen uns aber über Tipps zu neuen oder besonders witzigen Spielen: (ctzockt@ct.de) / (rop)