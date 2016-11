In unserem wöchentlichen Virtual-Reality-Livestream c't zockt VR schauen sich Jan-Keno Janssen und Johannes Maurer ab 17 Uhr aktuelle Playstation-VR-Titel an. Unter anderem dabei: Die kostenlose VR-Erfahrung von Call of Duty sowie NBA 2KVR.

Ab 17 Uhr trägt man wieder Helm bei c't: In der vierten Folge unseres wöchentlichen Virtual-Reality-Livestreams steht erstmals Sonys Playstation VR im Vordergrund. Nachdem wir im Oktober alle verfügbaren Launch-Titel angespielt haben, sind inzwischen genug Titel für eine neue Live-Session erschienen. Um 17 Uhr geht's los.

Live-Video ab 17 Uhr: Titel-Leiste anklicken zum Kommentieren.

Die geplante Anspiel-Reihenfolge:

- Call of Duty Infinite Warfare Jackal Assault VR Experience

- Robinson: The Journey

- NBA 2KVR

- Pinball FX2 VR

- Space Rift - Episode 1

- O! My Genesis VR

- How We Soar

- Tethered

(jkj)