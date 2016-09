Die Veranstalter der Leitmesse des Digitalmarketings melden steigende Umsätze und Besucherzahlen. Trendthemen waren Künstliche Intelligenz und Videos.

Die Digitalmarketing-Messe dmexco hat einen neuen Rekord aufgestellt: 50700 Fachbesucher kamen diese Woche in die Kölner Messehallen, mehr 7000 mehr als im Vorjahr. Mit über 1000 Ausstellern hat die Messe zudem das Niveau der photokina erreicht, die kommende Woche in Köln stattfinden wird. Die deutsche Onlinewerbe-Industrie freut sich derweil über ein Umsatz-Plus von 6,3 Prozent auf 1,782 Milliarden Euro.



Mehr als 50.000 Besucher drängten an den zwei Messetagen in die vier Hallen.

Bild: Kölner Messe Zwar konnte das Branchentreffen nicht viele Chefs großer Internetkonzerne an den Rhein locken – das Silicon Valley entsandte aber viele Manager aus der ersten Reihe. Twitter-Chef Jack Dorsey schaltete sich nur per stockender Skype-Verbindung nach Köln, um über die neuen Produkte zu sprechen. Insgesamt waren an den zwei Veranstaltungstagen 570 Referenten aufgetreten. In zwei Wochen trifft sich die Branche zur Adweek in New York, die nächste Ausgabe dmexco findet am 13. und 14. September wieder in Köln statt.

Trendthemen der Dmexco in diesem Jahr waren die Verbreitung von Video-Inhalten und deren Vermarktung, Chatbots und Influencer Marketing. Für Aufsehen sorgte das neue Projekt des Branchenschrecks Eyeo, einer neuen Plattform für Acceptable Ads, die prompt von Google und AppNexus boykottiert wurde. Mit einer eigenen Coalition for better ads will die Werbeindustrie aus eigener Kraft Adblocker überflüssig machen. (jo)