eBay-Übernahme gleich wieder abgeblasen

Die Firma Intercontinental Exchange (ICE) wird eBay doch nicht kaufen. ICE hat zwar bestätigt, ein Übernahmeangebot gelegt zu haben, doch sei eBay nicht an der Übernahme interessiert. Da verzichtet ICE gleich wieder.

ICE ist vor allem als Eigentümer der New York Stock Exchange (NYSE) bekannt. Laut Wall Street Journal war eBays Kerngeschäft, also die Auktions- und Handelsplattform, in dem nun gegenstandslosen Übernahmeangebot mit mehr als 30 Milliarden US-Dollar bewertet worden. An anderen eBay-Geschäftsfeldern, etwa dem Kleinanzeigengeschäft, war der Börsenbetreiber nicht interessiert.

Der Plan des US-Börsenkonzerns, eBay zu übernehmen, war in der Nacht auf Mittwoch durchgesickert. Daraufhin legten eBay-Aktien am Mittwoch deutlich zu, während ICE-Wertpapiere billiger gehandelt worden. Nach der Absage der Übernahme drehten beide Trends im nachbörslichen Handel Donnerstagabend in ihr jeweiliges Gegenteil. eBay hat im Weihnachtsquartal ein leichtes Umsatzminus und einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. (ds)