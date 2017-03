(Bild: dpa, Jens Kalaene)

315 Millionen US-Dollar – so hoch beziffert eine jetzt veröffentlichte Nielsen-Studie den Schaden, der allein in den USA jährlich durch illegale eBook-Downloads entsteht. Viele der illegalen Downloader sind demnach gut gebildet und wohlhabend.

Einen geschätzten Schaden in Höhe von rund 315 Millionen US-Dollar jährlich verursachen illegale eBook-Downloads alleine in den USA. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Nielsen-Studie im Auftrag der Anti-Piraterie-Firma Digimarc hervor. Die Ergebnisse beruhen auf einer Online-Umfrage, für die Teilnehmer unter anderem angeben sollten, auf welchem Wege sie ihre eBooks beziehen.

Gute Bildung, hohes Jahreseinkommen

22 Prozent (595 Personen) der Befragten sagten aus, sich in den vergangenen 12 Monaten mindestens ein eBook auf illegalem Weg beschafft zu haben. Ein Großteil dieser Nutzer ist zwischen 18 und 34 Jahre alt und gut gebildet. 60 Prozent der illegalen Downloader sind männlich, mehr als 70 Prozent haben mindestens einen College-Abschluss. Die meisten verdienen gut – 36 Prozent gehen mit Jahresgehältern zwischen 60.000 und 99.000 US-Dollar nach Hause.

Rund 60 Prozent bemühen sich selbst um den illegalen Download ihrer Inhalte, ebenfalls 60 Prozent gaben an, die Inhalte von Freunden zu erhalten. Statistisch betrachtet verwendet jeder der Nutzer durchschnittlich 1,5 verschiedene illegale Bezugsquellen. Dazu gehören neben dem Download via Filehoster und Filesharing-Netzwerk etwa auch die Weitergabe per Cloud-Dienst, E-Mail, Messenger und USB-Stick.

Illegaler Download schließt legalen Kauf nicht aus

Immerhin: Auch legale Verbeitungswege werden von Konsumenten illegal beschaffter eBooks genutzt. So gaben etwa 42 Prozent an, in den vergangenen 12 Monaten auch mindestens ein eBook von einem Online-Händeler selbst gekauft zu haben.

Den Jahresverlust durch eBook-Piraterie für den US-Markt in Höhe von 315 Millionen US-Dollar berechnen die Autoren der Studie ausgehend von 31 Millionen illegaler Downloads und einem durchnittlichen Preis pro eBook in Höhe von 9,98 Dollar. (msi)