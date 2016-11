Am 16. November gibt es eine neue Ausgabe des TLS/SSL-Beratungs-Webinars von heise Security. Auf der Agenda steht neben Basics und Erweiterungen auch die bevorstehende Version TLS 1.3.

Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand der Technik für sichere Verbindungen im Web.: Neben den Grundlagen von Transport Layer Security (TLS) erklärt heise-Security-Chefredakteur Jürgen Schmidt im Live-Webinar "Mehr als nur Verschlüsseln – SSL/TLS richtig nutzen" aktuelle Erweiterungen wie HSTS, Pinning via HPKP, Certificate Transparency und den damit jeweils verbundenen Nutzen und Aufwand. Darüber hinaus gibt er einen Überblick zu den Neuerungen der bevorstehenden Version TLS 1.3.

Dieses knapp einstündige Live-Webinar startet am 16. November um 11:00 und richtet sich vor allem an Administratoren, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche, die sich über den aktuellen Stand der Technik informieren möchten. Nach dem Vortrag gibt es reichlich Zeit für Ihre Fragen. Die Teilnahme kostet 99 Euro. Melden Sie sich an auf der Event-Seite zu