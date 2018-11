heiseshow, live ab 12 Uhr: 1 Jahr Firefox Quantum – Wie sieht's aus bei Browsern?

Vor einem Jahr kam mit Firefox Quantum das "größte Update aller Zeiten" für den einstmals beliebtesten Browser und sollte dessen Wiedergeburt einleiten. Betrachtet man die Zahlen zur Browser-Verbreitung, dann wurde dieses hochgesteckte Ziel nicht erreicht, Chrome konnte seinen Vorsprung sogar weiter ausbauen. Unabhängig davon, dass dieser Zweikampf vorerst entschieden scheint, geht die Entwicklung der Browser unvermindert weiter. Großer Trend ist aktuell die Abkehr von unverschlüsselten Inhalten, mit verschiedenen Maßnahmen werden Nutzer und Seitenbetreiber dazu gedrängt, auf HTTPS zu wechseln.

Aber warum hat Firefox Quantum offenbar keine Kehrtwende eingeleitet? War das umfangreiche Update nicht groß genug? Wie sind denn die Erfahrungen mit Firefox im ersten Jahr nach Quantum? Warum liegt Chrome so weit vorne, was macht Googles Browser anders? Welche Trends gibt es insgesamt und was steht in nächster Zeit an? wie erfolgreich ist der Wechsel zu HTTPS und was kommt in dieser Frage auf uns zu? Was ist eigentlich mit den kleineren Browser-Alternativen und wie sieht es auf Mobilgeräten aus?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online mit Daniel Berger (@berger) aus der c't-Redaktion live in einer neuen Folge der #heiseshow.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

