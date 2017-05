Im Frühjahr 1997 besiegte der Schachcomputer Deep Blue öffentlichkeitswirksam den damaligen Weltmeister Garri Kasparow. Was dessen Niederlage nicht nur für das Schachspiel bedeutete, besprechen wir in einer neuen Folge der #heiseshow.

Vor genau 20 Jahren besiegte mit Deep Blue erstmals ein Computer den amtierenden Schach-Weltmeister – Garri Kasparow – und unterstrich damit eindrücklich die Möglichkeiten der Maschinen. Der Unterlegene meinte damals, eine Revolution in der Computerentwicklung erkannt zu haben, für die die Entwickler vielleicht den Nobelpreis erhalten würden. Das trat bekanntlich nicht ein und Kasparows Lob sollte vielleicht auch von eigenen Fehlern in der Partie ablenken, die weltweit mit immensem Interesse beobachtet worden war. Seine Niederlage jedenfalls war ein Meilenstein und Vorläufer ähnlicher Duelle wie jüngst den Triumph der KI AlphaGo.

Schon zu Zeiten von Deep Blue hatten Forscher auf die Schwächen des Schachcomputers hingewiesen, der nicht wirklich eine KI darstelle. Für den historischen Sieg reichte dann auch die immense Rechenleistung der Maschine, andere Spiele sollten dagegen noch eine ganze Weile zumindest an der Spitze eine Domäne der Menschen bleiben. Aber warum schien dieses Duell überhaupt so wichtig? Was hat Deep Blues Sieg angestoßen und wie sieht es heute bei Schachcomputern aus? Hat sich das Schachspiel selbst durch den Einfluss maschineller Kontrahenten verändert und wo stehen wir insgesamt im Duell Mensch vs. Maschine?

Diese und auch noch Fragen von unseren Zuschauern bespricht Martin Holland (@fingolas) mit Johannes Merkert (@pinae2) und Herbert Braun (@wortwart) live um 12 Uhr in einer neuen #heiseshow.

