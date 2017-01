Samsungs Smartphone Galaxy Note 7 wurde wegen massiver Akkuprobleme vom Markt genommen. Nicht nur die erste Ausstattung brannte durch, auch die zweite. Was Akku-Technik momentan kann und welche Grenzen sie derzeit setzt, besprechen wir in der #heiseshow.

Nachdem Samsung mit dem Galaxy Note 7 einen geschäftlichen Reinfall sondergleichen produziert hat, bemühte sich das Unternehmen um eine eingehende Analyse des Note 7. Es baute dafür eine große Testreihe auf und ließ auch externe Prüfer die Akkus beurteilen, denn die Smartphones konnten nicht nur mit dem ursprünglichen Lithium-Ionen-Akku der Samsung-Tochter SDI in Brand geraten, sondern auch die Austauschgeräte mit Akkus des Zulieferers ATL bargen diese Gefahr. Was war falsch gelaufen?

In einer neuen Folge der #heiseshow wollen wir über Akku-Technik in Mobilgeräten sprechen und darüber, mit welchen Problemen Produzenten momentan hadern. Schränkt die Akku-Technik die Weiterentwicklung von mobilen Geräten deutlich ein – zumindest wenn es nach der Maßgabe geht, dass die Geräte neuerer Generationen stets noch leichter, schmaler und leistungsfähiger werden sollen? Wie sehen die aktuellen Trends in der Akku-Entwicklung aus? Was erwarten Kunden von ihren mobilen Geräten und den dazugehörigen Akkus und welche Alternativen bieten sich für die Versorgung kleiner, leistungsstarker Helferlein an? Diese und viele Fragen auch unserer Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Kristina Beer (@bee_k_bee) live mit unserem c't-Kollegen Florian Müssig aus dem Hardware-Ressort.

