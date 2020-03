heiseshow: Blick hinter die Kamera – Wie funktioniert heises Videoproduktion?

Die #heiseshow gibt es jetzt seit mehr als vier Jahren, in mehr als 200 Folgen haben wir jede Woche Donnerstag live über aktuelle Themen nicht nur aus der IT-Welt gesprochen. Grund genug, einmal hinter die Kulissen zu blicken und die Techniker vor die Kamera zu holen. Dafür lassen wir uns von Johannes Börnsen erklären, welcher Aufwand in unserem Videokeller betrieben wird, um nicht nur die #heiseshow, sondern auch den c't uplink, das nachgehakt oder natürlich c't zockt zu produzieren. Dabei erzählt er nicht nur, welche Technik für die gewünschte Bild- und Tonqualität zum Einsatz kommt und was für Alternativen es für Nachahmer gibt, die nicht ganz so viel Geld ausgeben können oder wollen.

Natürlich wird uns Johannes dafür vor allem Rede und Antwort stehen, aber er wird den Zuschauern auch zeigen, wovon wir sprechen: Welche Kameras benutzen die Kollegen und welche Technik darüber hinaus? Welche Mikrofone verwenden wir und liegt es nur an den Gästen, wenn das mal nicht so gut klingt? Wie unterscheidet sich die Arbeit für Livesendungen wie die #heiseshow von Aufzeichnungen wie c't uplink? Was hat sich bei der Produktion in den vergangenen Jahren verändert? Welche Schwierigkeiten gibt es bei unserer Produktion, die man in einfacheren Projekten nicht hat? Wieviel Geld muss man einplanen, wenn man halbwegs ansehnliche Videos produzieren will? Wo sollte man nicht sparen, was geht immer auch günstiger?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Kristina Beer (@bee_k_bee) und Martin Holland (@fingolas) live mit Johannes Börnsen (@videohannes) aus dem Videoteam von c't und heise online in einer neuen Folge der #heiseshow.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

