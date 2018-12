heiseshow: DSGVO, Spectre, Cebit-Aus – Das war 2018, was kommt 2019?

Das Jahr neigt sich dem Ende, es ist Zeit, auch in der #heiseshow noch einmal zurückzublicken. Was hat uns in diesem Jahr nicht alles beschäftigt: Gleich ganz am Anfang standen die verheerenden Lücken Meltdown und Spectre, mit denen die Hardware-Hersteller noch immer zu kämpfen haben. Im Frühjahr trat dann die EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft und spätestens seitdem sorgt die DSGVO immer wieder für kontroverse Debatten. Ziemlich plötzlich stand dann später die jährliche Zeitumstellung vor dem Ende und erst vor wenigen Tagen kam dann noch das Ende der Cebit – nicht nur für Hannover ein schwerer Schlag. Schließlich sorgte noch Emotet für jede Menge Aufregung.

Daneben ist noch jede Menge passiert, was wir immer wieder auch in der #heiseshow diskutiert haben. So stellt sich immer noch die Frage, wie es denn nun um die sozialen Netzwerke steht – vor allem Facebook kommt ja überhaupt nicht heraus aus dem Krisenmodus. Unaufhaltsam scheinen die Fortschritte in den Bereichen KI und Autonomes Fahren: Womit wird uns KI im kommenden Jahr überraschen? Keinen richtigen Durchbruch gab es dagegen beim Breitbandausbau, noch immer diskutieren wir darüber, wie möglichst viele Menschen schneller ins Netz zu bekommen sind.

Darüber und viele weitere Themen des Jahres sprechen Kristina Beer (@bee_k_bee), Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live in einer neuen Folge der #heiseshow. Wie immer sollen dabei auch Fragen der Zuschauer beantwortet werden.

