Laufen wir gerade direkt in eine große Dystopie? Dieser Frage möchten wir in einer neuen Ausgabe der heiseshow nachgehen. Denn im Gesundheitsbereich tasten wir uns an zum Teil gefährliche Technik heran, wie zum Beispiel an wenig durchdachte Contact-Tracing-Apps. Zugleich werden aber grundlegende Aufgaben der Digitalisierung immer noch mit eher wenig Elan erledigt. Von einem großen Konjunkturprogramm, das endlich die digitale Grundversorgung ermöglicht, hört man wenig. Immer mehr Gesundheits- oder auch Bewegungsdaten von Menschen zu erhalten, ist wohl verlockender, denn auch ein digitaler Seuchenpass wird schon diskutiert. Dieser könnte darüber entscheiden, ob sich Menschen zukünftig eher eingeschränkt oder ganz frei bewegen dürfen.

Und während in den derzeit vorherrschenden Diskussionen das eine Lager extrem auf technische Lösungen vertraut und auch Grundrechtseinschränkungen klaglos in Kauf nimmt, wittert das andere die große Weltverschwörung mit Impfzwang und Gedankenkontrolle.

Über diese Entwicklungen und Phänomene wollen wir sprechen. Wie könnte ein Mittelweg zwischen Solutionismus und "lasst es einfach laufen" aussehen? Und welche Echokammern vergrößern sich gerade und treten an die Öffentlichkeit? Welche Mechanismen liegen dem zugrunde?

Über diese und viele weitere Fragen – auch der Zuschauer – sprechen Kristina Beer (@bee_k_bee) und Jürgen Kuri (@jkuri) mit Fabian A. Scherschel (@fabsh) und Eva-Maria Weiß von heise online in einer neuen Folge der #heiseshow – die auch dieses Mal im Homeoffice entstehen wird.

#heiseshow: Die Dystopie vor der Tür? – kritische Digitalisierungsvorhaben und extreme Echokammern





