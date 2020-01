heiseshow: Docker schafft sich ab – Was passiert mit Containern, Kubernetes & Co.

Seit vor einigen Wochen bekannt wurde, dass Docker Inc. das eigene Enterprise-Geschäft verkauft hat, sind viele (potenzielle) Docker-Nutzer in Aufruhr. Sie fragen sich etwa, ob es klug ist, die Technik als Einsteiger überhaupt noch zu lernen oder mit ihr weiterzuarbeiten. Gleichzeitig gibt es Debatten über die Rolle von Docker Inc. Denn das Unternehmen hat zwar das seltene Kunststück vollbracht, eine Technik zu etablieren und ihr zu großem Erfolg zu verhelfen. Aber während die IT-Welt nicht müde wird, mit Software in Containern zu arbeiten, schafft sich das Unternehmen dahinter quasi selbst ab. Anlass genug, einmal ausführlich über Docker und die Container-Technik zu sprechen.

Warum hat Docker eigentlich das Enterprise-Geschäft abgestoßen und was bleibt der Firma jetzt überhaupt noch? Warum konnte das Unternehmen den Hype nie in einen großen finanziellen Erfolg umwandeln? Was bedeutet das für die Docker-Technik und für die Dienste die darauf aufsetzen? Inwiewiefern werden Konkurrenten von dem Schritt profitieren? Welche Veränderungen sind im Ökosystem von Containern zu erwarten, was sollten Entwickler nun bedenken? Und wie gehen eigentlich andere Unternehmen vor, die an der Container-Technik arbeiten – etwa Google mit Kubernetes?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer spricht Martin Holland (@fingolas) von heise online live mit c't-Redakteur Jan Mahn in einer neuen Folge der #heiseshow.

