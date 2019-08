heiseshow: E-Evidence-Verordnung – Welche Gefahr droht unseren Grundrechten?

Noch weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit bahnt sich derzeit ein Gesetzespaket seinen Weg durch die Institutionen der Europäischen Union, das noch viel Streit auslösen dürfte. Die sogenannte "E-Evidence-Verordnung" soll eigentlich dafür sorgen, dass digitale Beweise unkomplizierter und schneller gesichert werden können. Staatsanwälte und Gerichte in allen EU-Staaten sollen standardisiert Daten zu allen EU-Bürgern abfragen dürfen, eine Kontrolle in dem Staat, in dem die Daten liegen, ist nicht vorgesehen. Betroffen sind Bestandsdaten wie Adressen und Inhaltsdaten wie Texte.

Die Justiz in Ungarn oder Polen könnte dann also als Beifang Daten über deutsche Bürger erhalten, die etwa auf Facebook die dortigen Regierungen kritisieren.

Angesichts dieser Gefahr sprechen wir über die Hintergründe der Pläne und wie weit sie schon fortgeschritten sind: Wer hat die E-Evidence-Verordnung forciert und will sie in dieser Form verabschiedet sehen? Von welchen Seiten gibt es Unterstützung, wer leistet Widerstand? Warum gibt es nicht mehr Aufregung über die Pläne? Was würde eine Umsetzung für den Grundrechtsschutz in Europa bedeuten? Wie soll damit umgegangen werden, dass in den EU-Staaten unterschiedliche Gesetze gelten und damit auch unterschiedliche Straftatbestände. Um welche Delikte geht es überhaupt? Was haben die Vereinigten Staaten mit den Plänen zu tun?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit c't-Redakteur Holger Bleich (@corona100) in einer neuen Folge der #heiseshow.

