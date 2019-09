heiseshow: E-Mobilität auf der IAA – Geht's mit dem Verbrenner jetzt zuende?

Die Internationale Automobil-Ausstellung IAA steht in diesem Jahr voll und ganz im Zeichen der Elektroautos und viele der gezeigten Modelle sollen auch tatsächlich in den Handel kommen. Auch angesichts der Proteste von Klimaschützern versichern die Hersteller, dass ihre Anstrengungen ernst gemeint sind und die Abkehr vom Verbrennungsmotor nun bevorsteht. So will Volkswagen mit dem ID.3 das E-Auto für die breite Masse auf den Markt bringen.

Aber wie ernst ist es den Herstellern wirklich und sind Kunden und Infrastruktur hierzulande wirklich auf einen groß angelegten Umstieg auf Elektroautos vorbereitet? Wie sehr dominieren Elektroautos tatsächlich die IAA und nicht nur die Berichterstattung darüber? Welchen Einfluss haben die Klimaproteste auf die Automobilbranche? Wie genau stellt man sich dort die nahe und fernere Zukunft der Mobilität vor? Und was halten eigentlich die Autofahrer von aktuellen Debatten zwischen "Klimaschock" und SUV-Boom?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer spricht Martin Holland (@fingolas) mit c't-Redakteur Stefan Porteck (@Vitalianus) und unserem Elektroauto-Experten Clemens Gleich (@systemstig) in einer neuen Folge der #heiseshow.

Das Bits & Pretzels Founder Festival 2019 bringt rund um das Oktoberfest in München Investoren, Startup-Enthusiasten und andere Entscheider aus dem Startup-Ökosystem zusammen.

