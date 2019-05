heiseshow: Europawahl 2019 – Worum es geht, was wichtig ist

In etwas mehr als einer Woche (am Sonntag, dem 26. Mai) findet hierzulande die Europawahl statt. Wieder einmal scheint es eine Schicksalswahl. Im Bereich der Netzpolitik hat das Europaparlament kurz vor Ende der Legislaturperiode mit dem Ja zur EU-Urheberrechtsreform viel Kritik auf sich gezogen. Andere aktuelle Großprojekte wie zum Beispiel die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind bereits in Kraft, die E-Privacy-Verordnung ist geplant. Das sind Gründe genug, über die Bedeutung der Wahl und die Erwartungen für die nächste Legislaturperiode zu sprechen.

Wie wichtig ist das EU-Parlament wirklich? Was unterscheidet es vom Bundestag? Was bedeutet die Wahl ohne Fünf-Prozent-Hürde für deutsche Wähler, was für die Parteien? Was sind gegenwärtig die großen Themen des Wahlkampfs? Wie steht es dabei um Netzpolitik und digitale Themen? Und was passiert eigentlich mit den britischen Abgeordneten?

Diese und viele Fragen auch unserer Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) live mit dem Journalisten und Podcaster Philip Banse (@philipbanse) vom Kuechenstud.io und von der "Lage der Nation ".

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

