heiseshow: Furcht vor Artikel 13 – EU-Urheberrechtsreform auf der Zielgeraden

Nach ungewohnt intensiven Lobbykampagnen und hitzigen Diskussionen stehen die Verhandlungen über die EU-Urheberrechtsreform nun vor dem Abschluss. Derzeit versuchen sich Vertreter des Europaparlaments, der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission auf eine gemeinsame Linie zu einigen, weitgehend hinter den Kulissen. Was aber doch nach außen dringt, frustriert Internetaktivisten und lässt Youtuber um ihre Beschäftigung fürchten: Auch kleine Zugeständnisse rund um die sogenannten Upload-Filter sollen offenbar wieder zurückgenommen werden.

Während die Debatte über die befürchteten Upload-Filter in der Öffentlichkeit an Fahrt aufnimmt, wird das vorgesehene europäische Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse darüber etwas vergessen. Beides sind schon seit Monaten jene Punkte der Reform, um die es den heftigsten Streit gibt. Aber wie ist denn der Stand der Dinge und was steht als nächstes an? Wer hat welche Interessen und wer aktuell den größten Einfluss auf die Entwicklungen? Was genau fürchten die Gegner der Artikel 11 und 13, wie berechtigt ist das? Was versprechen sich die Befürworter?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit Stefan Krempl (@sonstso_sk), der für heise online über Netzpolitik berichtet, in einer neuen Folge der #heiseshow.

