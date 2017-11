Auf heise online wird leidenschaftlich über den Glasfaserausbau gestritten. Muss er flächendeckend erfolgen oder ist ein Zusammenspiel verschiedener Techniken sinnvoller für die Versorgung? Das diskutieren wir heute in der #heiseshow.

In den vergangenen Tagen ist auf heise online eine Diskussion über den Breitbandausbau entfacht. c't-Redakteur Ernst Ahlers kommentierte, dass eine flächendeckende Glasfaserversorgung nicht sofort nötig sei und auch das Vectoring seine Berechtigung habe – daraufhin regten sich einige Gegenstimmen und Unterstützer. Sowohl Netzausbauer, andere Fachredakteure als auch der Breko meldeten sich zu Wort.

In den Kommentaren werden derzeitige Bedarfe und zukünftige Bedarfe gegenübergestellt, Kosten und Machbarkeit diskutiert. Welcher Ansatz ist aber tatsächlich der praktikabelste und was sollte führenden Politikern geraten werden? Was sollte etwa in einem zukünftigen Koalitionsvertrag stehen? Sind viele kleine Schritte und ein Technikmix sinnvoller als eine große Kraftanstrengung mit deutlicher Begünstigung der Glasfaser?

All diese und weitere Fragen auch unserer Zuschauer besprechen Kristina Beer (@bee_k_bee) und Jürgen Kuri (@jkuri) mit c't-Redakteur Ernst Ahlers in einer neuen #heiseshow. Kurzfristig in die Diskussion zugeschaltet haben wir Wolfgang Heer, Geschäftsführer des Bundesverbands Glasfaseranschluss (BuGlas)

