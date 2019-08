heiseshow: IT-Fachkräftemangel – Wie finden Unternehmen neue Mitarbeiter?

Die deutsche Wirtschaft sucht jedes Jahr mehr IT-Fachkräfte, gleichzeitig dauert die Stellenbesetzung hier länger als in anderen Unternehmensbereichen. Das konstatiert der IT-Branchenverband Bitkom und fasst außerdem zusammen, die Personalverantwortlichen gingen mehrheitlich davon aus, dass sich dieser Fachkräftemangel noch weiter verschärfen wird. Diese komfortable Situation für Bewerber wird für die Unternehmen immer mehr zum Problem, weswegen sie auf neue Ansätze verfallen, um Mitarbeiter zu finden, berichtet c't in der aktuellen Ausgabe. Gleichzeitig heißt es in dem Bericht aber auch, dass es immer weniger Bewerber gibt, die wirklich programmieren können.

Angesichts dieser Beschreibung sprechen wir in dieser Woche über den Stellenmarkt in der IT-Branche: Wie suchen Unternehmen nach IT-Fachkräften, welche Bedeutung hat die klassische Stellenanzeige dabei überhaupt noch? Mit welchen Mitteln gehen Unternehmen gezielt auf die Suche nach Programmierern & Co? Was bedeutet dabei Recrutainment und wie gewinnbringend ist das? Welche Fachkräfte werden am dringendsten gesucht? Wie sollten sich Bewerber auf die Stellensuche vorbereiten, was müssen sie wissen? Worauf achten Unternehmen in Bewerbungen und inwieweit hat sich hier überhaupt etwas verändert?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit c't-Redakteurin Dorothee Wiegand in einer neuen Folge der #heiseshow.

