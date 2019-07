heiseshow: Infotainment im Auto – Was gibt es, was braucht es?

Infotainment-Dienste bringen Smartphone-Apps ins Auto und ermöglichen Zugriff auf einige Funktionen des Fahrzeugs. Zugleich versuchen die Autohersteller, Android Auto und Apples CarPlay eigene Entwicklungen entgegenzusetzen. Das klappt nicht immer gut, wie Erfahrungen der c't-Tester im aktuellen Heft zeigen. Vor allem bei Sprachsteuerung und Software-Updates gibt es bei Audi, Mercedes, BMW, Ford noch Luft nach oben. Wie es besser geht, macht Teslas Model 3 vor, das sich viel bei der IT-Branche abguckt. Aber auch hier gibt es gravierende Schwächen.

Aber was bieten diese Infotainment-Dienste eigentlich, abseits von der bequemen Steuerung des Radios? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Systemen etablierter Autohersteller? Was unterscheidet die wiederum von den Konkurrenten auf Android- und Apple-Smartphones? Wie sieht es bei Tesla aus? Wie viel kosten die Dienste und lohnt sich das überhaupt für den Komfortgewinn? Was braucht man wirklich, was ist überflüssig? Wie wichtig ist eine durchgehende Verbindung ins Internet, wie sieht es damit auf deutschen Straßen aus?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer spricht Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit Martin Fischer von heise online (@martin_fischer) und c't-Redakteur Stefan Porteck (@Vitalianus) in einer neuen Folge der #heiseshow.

