Nicht nur angesichts von Protestwellen verstärken Staaten in aller Welt immer wieder die Zensur im Netz – und lassen die Blockaden dann bestehen. Wie die funktionieren und wie sehr sie das Internet wirklich gefährden, besprechen wir in der #heiseshow.

Noch ist das neue Jahr nur wenige Tage alt, trotzdem gibt es schon wieder eine Reihe von Angriffen auf das Internet. Es zeichnet sich ab, dass Regierungen in aller Welt weiterhin nicht davon ablassen werden, den Informationsfluss im Netz einzudämmen. So wurde angesichts oppositioneller Proteste in der Demokratischen Republik Kongo das mobile Internet für mehrere Tage komplett abgeschaltet, die Führung im Iran geht gegen Proteste etwas gezielter vor: Dort werden die größten sozialen Netze seit Jahren blockiert und nun wurde auch der Zugang zum Messenger Telegram und der Foto-App Instagram gesperrt. In Deutschland setzt derweil das Netzwerkdurchsetzungsgesetz den Betreibern sozialer Netzwerke enge Fristen, um strafbare Inhalte zu entfernen.

Nicht nur angesichts dieser aktuellen Entwicklungen stellt sich die Frage, wie es um die Freiheit des Internets bestellt ist. China etwa scheint die Kontrolle des Internets perfektioniert zu haben: Wie kennen die Menschen dort das Netz und wie wird die allumfassende staatliche Kontrolle durchgesetzt? An welcher Stelle der Infrastruktur greifen die Zensoren zu? Was erhoffen sich Staatsführungen von zeitweisen oder unbegrenzten Blockaden und wie sehen die Ergebnisse tatsächlich aus? Welche Rolle spielen Diensteanbieter wie Facebook, Twitter und Telegram? Können sich die Nutzer wehren und wenn ja, mit welchen Mitteln? Schaden die Blockaden nur der Informationsfreiheit?

Diese und weitere Fragen auch der Zuschauer besprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online mit Holger Bleich (@corona100) von c't live in einer neuen Folge der #heiseshow.

