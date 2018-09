heiseshow, live ab 12 Uhr: Julia Reda zur Urheberrechtsreform – Was wurde uns da eingebrockt?

Nach einigem Hin und Her hat das Europaparlament vergangene Woche die vieldiskutierte Urheberrechtsreform beschlossen, die unter der Ägide von Axel Voss (CDU) ausgearbeitet wurde. Der hatte den Auftrag, das Urheberrecht im Netz zu stärken und Rechteinhaber deutlich besser zu schützen. Dabei sind ihm die Europaabgeordneten mehrheitlich gefolgt. Nach Ansicht von Kritikern schießt die Reform deutlich übers Ziel hinaus. Nun dürften Upload-Filter auf Online-Plattformen die Folge sein. Vorgesehen ist außerdem ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseerzeugnisse.

Was das alles für uns und für das Internet bedeutet, besprechen wir mit der für die Piraten in der Fraktion der Grünen sitzenden Europaabgeordneten Julia Reda. Sie hatte vorher einen Vorschlag für eine Urheberrechtsreform vorgelegt. Was genau steht in der jetzt beschlossenen Reform und an wen richtet sie sich? Wie gravierend werden die Auswirkungen tatsächlich werden? Sind Upload-Filter jetzt wirklich zwangsläufig? Wie unterscheidet sich die zweite Version der Reform von Version 1, die im Parlament gescheitert war? Das Leistungsschutzrecht gilt in Deutschland nicht als Erfolg, was wird nun mit der europäischen Variante passieren?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer bespricht Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom mit der Europaabgeordneten Julia Reda (@Senficon) und c't-Redakteur Holger Bleich (@corona100) live in einer neuen Folge der #heiseshow.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

