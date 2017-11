Für einen Bitcoin gibt es jetzt schon mehr als 10.000 US-Dollar, der Kurs steigt trotz Turbulenzen weiter. Wie lang kann das noch so gehen und was steckt überhaupt hinter der Krypto-Währung und ihrem unvergleichlichen Erfolg?

Der Bitcoin-Kurs steigt und steigt – ein Ende ist nicht in Sicht. Am Dienstag wurde die Marke von 10.000 US-Dollar pro Bitcoin geknackt, inzwischen liegt der Kurs aber schon deutlich höher und als nächstes könnte die Marke von 10.000 Euro fallen. Zu Beginn des Jahres war der Bitcoin noch knapp unter der Marke von 1000 US-Dollar gehandelt worden, der Zuwachs beträgt also mehr als 900 Prozent. Was genau hinter der aktuellen Wertsteigerung steckt, ist unklar. Warnungen über eine Spekulationsblase gibt es aber schon seit längerem, bewahrheitet haben sie sich bislang noch nicht.

Wie weit könnte der Kurs noch steigen und was könnte den immensen Wertzuwachs doch noch stoppen? Wie wirken sich die Abspaltungen und konkurrierenden Krypto-Währungen auf das Original aus? Lohnt es sich jetzt noch, selbst Bitcoins zu minen und oder sollte man lieber auf Konkurrenzwährungen wie Ethereum setzen? Welche Mining-Hardware ist dafür zu empfehlen und lohnt es sich für Privatnutzer überhaupt? Besonders effizient und schnell schürfen Grafikkarten: Welche Varianten eignen sich besonders gut fürs Ethereum-Mining und welche Auswirkungen hat der Mining-Boom auf den Hardware-Markt? Und wie setzt man einfach und schnell den Schürfbetrieb in Gang?

All diese und auch viele weitere Fragen auch unserer Zuschauer bespricht Martin Holland (@fingolas) mit Martin Fischer (@martin_fischer) und Fabian Scherschel (@fabsh).

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

Jede Woche live

Die #heiseshow wird jeden Donnerstag um 12 Uhr live auf heise online gestreamt. Das Moderatoren-Team, bestehend aus Kristina Beer (@bee_k_bee), Volker Briegleb (@briegleb), Martin Holland (@fingolas) und Jürgen Kuri (@jkuri) leitet im Wechsel die auf rund 30 Minuten angelegte Talkshow, in der mit Kolleginnen und Kollegen sowie zugeschalteten Gästen aktuelle Entwicklungen besprochen werden.

Nach der Live-Übertragung ist die Sendung jeweils auch zum Nachschauen und -hören verfügbar.

Die Folgen stehen wahlweise zum Nachhören oder Nachgucken in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie auch im nebenstehenden Dossier-Kasten. (mho)