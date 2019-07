heiseshow: LCDs dominieren – Welche Displaytechnik kommt danach?

Wegen ihrer geringen Produktionskosten dominieren LCDs in den Displays weiterhin, vor allem wenn es um den Schreibtisch und das Wohnzimmer geht. OLEDs halten mit deutlich geringerer Verbreitung dagegen, könnten aber in naher Zukunft mehr Marktanteile sammeln. Weiterentwicklungen wie Mikro-LED und Quantenpunkten haben noch große Nachteile, andere könnten in Zukunft erfolgreicher sein. Derweil geht es bei Displays inzwischen nicht mehr nur noch um die Auflösung, immer wichtiger wird der Kontrast – Stichwort High Dynamic Range (HDR).

Welche Vor- und Nachteile haben LCDs, OLEDs, Mikro-LEDS, Quantenpunkte und Nanopartikel-OLEDs jeweils? Wofür eigenen sie sich, wofür eher nicht? In welchen Bereichen können die Displays besser werden und was kostet das jeweils? Nach 4K wird immer häufiger über 8K geredet, aber wie hoch werden die Auflösungen noch steigen und brauchen wir das wirklich? Was bringt HDR und wie verbreitet sind die Formate? Inwieweit unterscheiden sich die Entwicklungen bei Monitoren und Fernsehern, was ist jeweils sinnvoll, was nicht?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit c't-Redakteurin Ulrike Kuhlmann in einer neuen Folge der #heiseshow.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

Jede Woche live

Die #heiseshow wird jeden Donnerstag um 12 Uhr live auf heise online gestreamt. Das Moderatoren-Team bestehend aus Kristina Beer (@bee_k_bee), Martin Holland (@fingolas) und Jürgen Kuri (@jkuri) leitet im Wechsel die auf rund 30 Minuten angelegte Talkshow, in der mit Kolleginnen und Kollegen sowie zugeschalteten Gästen aktuelle Entwicklungen besprochen werden.

Nach der Live-Übertragung ist die Sendung jeweils auch zum Nachschauen und -hören verfügbar.

Die Folgen stehen wahlweise zum Nachhören oder Nachgucken in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie auch im nebenstehenden Dossier-Kasten. (mho)