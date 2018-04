Mark Zuckerberg und Facebook sind unter Druck. Vor dem US-Senat zeigte sich Zuckerberg reuig, aber auch recht wendig. Wie geht es nun weiter mit Facebook? Wie sieht die Zukunft der sozialen Netzwerke aus? Das besprechen wir in der neuen #heiseshow.

Geschickt ausgewichen ist auch eine Antwort: Mark Zuckerberg zeigte sich in der Anhörung im US-Senat reuig, aber auch wendig. So wendig, dass die Senatoren auch bei hartnäckigem Nachfragen teilweise keine wirkliche Antworten bekamen, was denn bei Facebook mit den User-Daten passiert und wie sich der Facebook-Chef die Zukunft seines Unternehmens und der Social-Media-Plattform vorstellt.

Dabei hat sich aus den Enthüllungen rund um die Datenanalysefirma Cambridge Analytica und Facebook ein handfester Skandal entwickelt. Einige Beobachter stellen schon die Zukunft von Facebook in Frage, die Börsen reagieren nervös und nicht nur deutsche und US-amerikanische Politiker wollen genauer wissen, wie denn Facebook mit User-Daten, Fake-News und Hate-Speech umgehen will.

Wie geht es nun weiter mit Facebook? Wie ernst muss das soziale Netzwerk die laufenden Untersuchungen nehmen, welche Konsequenzen sind von der Social-Media-Plattform zu erwarten? Und welche Folgen wird dies für den Schutz der User-Privatsphäre und das Vorgehen gegen Fake-News sowie gegen versuchte Wahlbeeinflussung haben?

Darüber und über weitere Fragen der Zuschauer spricht Jürgen Kuri (@jkuri) mit unserem Nordamerika-Korrespondenten Daniel AJ Sokolov (@newstik) und Martin Fischer (@martin_fischer) von heise online in einer neuen Folge der #heiseshow. Diese Woche findet die #heiseshow auch ganz regulär statt, nachdem sie vergangene Woche leider wegen krankheitsbedingter Ausfälle nicht stattfinden konnte.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

Jede Woche live

Die #heiseshow wird jeden Donnerstag um 12 Uhr live auf heise online gestreamt. Das Moderatoren-Team bestehend aus Kristina Beer (@bee_k_bee), Martin Holland (@fingolas) und Jürgen Kuri (@jkuri) leitet im Wechsel die auf rund 30 Minuten angelegte Talkshow, in der mit Kolleginnen und Kollegen sowie zugeschalteten Gästen aktuelle Entwicklungen besprochen werden.

Nach der Live-Übertragung ist die Sendung jeweils auch zum Nachschauen und -hören verfügbar.

Die Folgen stehen wahlweise zum Nachhören oder Nachgucken in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie auch im nebenstehenden Dossier-Kasten. (jk)