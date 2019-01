heiseshow: Nach dem Passwort-Leak – wer schützt uns, wie schützen wir uns?

Es gibt immer wieder Leaks von User-Daten und Einbrüche bei Dienstleistern, durch die solche Daten in die Hände von Kriminellen fallen. Die jüngste Veröffentlichung der Collection #1 hat aber User besonders aufgeschreckt: Knapp 773 Millionen unterschiedliche E-Mail-Adressen und 21 Millionen unterschiedliche Passwörter sind schon eine besondere Hausnummer. Viele Anwender fragen sich erst einmal, wie sie denn auf der sicheren Seite sein können, was ihre Accounts und Passwörter angeht.

Unzählige, teilweise sich widersprechende Tipps kursieren, wie denn ein Passwort auszusehen habe, wie man seinen Account am besten schützt. Eine noch viel interessantere Frage aber wirft Jürgen Schmidt, Chefredakteur von heise Security, in die Debatte: Wer schützt uns vor schlampigen Dienstleistern? Denn erst einmal müssen für solche Leaks natürlich Einbrüche bei den Online-Anbietern erfolgt sein, die die Speicherung der Kunden-Passwörter auch noch nur sehr schwach absichern.

Wir diskutieren in der neuen #heiseshow am Donnerstag ab 12 Uhr mit Fabian A. Scherschel (fabsh), langjähriger Redakteur bei heise Security, und Jürgen Schmidt, Chefredakteur von heise Security, was User selbst tun können, um wegen der Sicherheit ihrer Accounts relativ ruhig schlafen zu können. Und wir gehen der Frage nach, wie viel Verantwortung für solche Leaks überhaupt bei den Usern liegt und welche Rolle die Online-Anbieter in dem Zusammenhang spielen.



