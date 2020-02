heiseshow: Von Steuerbetrug, Umweltsäuen, Digitalbeweisen - wie steht es um die Bonpflicht?

Seit Dezember sorgen neue Regeln zur Absicherung von Registrierkassen für heftige Debatten, vor allem weil darin eine Pflicht zur Ausgabe von Kassenbons festgeschrieben ist. Diese Bonpflicht wird beispielsweise aus dem Einzelhandel und von Vertretern des Handwerks teilweise scharf kritisiert. Die Gegner stoßen sich an der Papiermenge, die für die Bons benutzt wird, aber auch den Kosten der nötigen Umstellung der Technik. Der Streit hatte sogar die Bundesregierung erreicht, als Wirtschaftsminister Peter Altmaier in letzter Minute die Streichung der Bonpflicht erreichen wollte. Das klappte nicht, aber der Streit dauert an. Grund genug die wichtigsten Fragen zu besprechen.

Warum kam der Streit so spät auf, die Änderungen waren doch beschlossen und absehbar? Besteht eine reelle Chance, dass an den Regelungen in naher Zukunft noch einmal etwas geändert wird? Geht es den Gegnern wirklich ums Papier, oder gibt es da noch andere Interessen? Was ist der Hintergrund des Gesetzes und was hat es mit der Bonpflicht auf sich? Was muss an den Kassen wirklich geändert werden und wie teuer ist das jeweils? welche Alternativen gibt es zum ausgedruckten Bon und inwieweit sind die einsatzbereit? Wie sieht es eigentlich in anderen Staaten aus?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) von heise online live mit Torsten Kleinz (@PublicTorsten), der sich für heise online ausführlich mit der Bonpflicht beschäftigt hat.

