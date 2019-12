heiseshow: Sind Ärzte mit dem Schutz unserer Gesundheitsdaten überfordert?

Der Bundestag hat unter anderem beschlossen, dass die Gesundheitsdaten von 73 Millionen gesetzlich Versicherten bald zentral gespeichert und analysiert werden sollen. Unterdessen hat ein immenses Datenleck in einer Arztpraxis in Celle deutlich gemacht, wie schlecht es um den Schutz solcher Daten derzeit bestellt ist. Dabei gibt es wenige personenbezogene Daten, die so sensibel sind und deren Verlust derart folgenreich sein kann wie Gesundheitsdaten. Mit der forcierten Digitalisierung des Gesundheitssystems dürften bestehende Probleme gravierender werden. Ausgehend von Fällen wie dem Datenleck in Celle und den Datenschutzdefiziten der Gesundheits-App Ada besprechen wir deshalb die IT-Sicherheit im Gesundheitswesen.

Was genau ist in der Orthopädie-Praxis in Celle passiert und wer hat Schuld an dem Datenleck? Handelt es sich um einen Einzelfall oder könnte es ähnliche Probleme auch anderswo geben? Wie ist es um den Schutz von Gesundheitsdaten in Deutschland sonst bestellt? Welche Vorschriften gibt es und wer prüft deren Einhaltung? Wie gut werden Ärzte bei der Einrichtung ihrer IT unterstützt? Welche Pläne gibt es aktuell für die weitere Forcierung der Digitalisierung? Was ist von den Plänen zu halten, alle Gesundheitsdaten der Deutschen in einer Datenbank zusammenzuführen?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer spricht Martin Holland (@fingolas) von heise online live mit den c't-Redakteuren Hartmut Gieselmann und Ronald Eikenberg in einer neuen Folge der #heiseshow.

