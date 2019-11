heiseshow: Smartphones – Fertig entwickelt, oder kommen jetzt Faltdisplays?

Das Jahr neigt sich dem Ende und alle Smartphone-Hersteller haben ihre Spitzenmodelle auf den Markt gebracht. So sehr unterscheiden sich die Geräte von Apple, Samsung, Googel & Co. aber gar nicht von ihren Vorgängern – abgesehen natürlich von dem Galaxy Fold mit Faltdisplay. Klar, die Prozessoren sind schneller, die Kameras besser und beim Display dominiert die OLED-Technik nun völlig, aber richtige Innovationen gibt es in den Flaggschiffen wenige, hat die c't im aktuellen Heft zusammengetragen. Damit scheint sich die Prophezeiung zu bewahrheiten, dass Smartphones einfach fertig entwickelt sind und die Zeit grundlegender Neuerungen vorbei ist. Wäre da nicht das Samsung Galaxy Fold.

In der aktuellen #heiseshow wollen wir deshalb über die Top-Geräte auf dem Smartphone-Markt sprechen und einen Ausblick wagen: Warum gibt es nichts wirklich Neues mehr? Wie versuchen die Hersteller, ihre Geräte voneinander abzugrenzen? Welche Neuerungen in den aktuellen Top-Geräten sind sinnvoll, was wird bald wieder verschwinden? Nicht nur mit dem Galaxy Fold, sondern beispielsweise auch mit dem neuen Motorola Razr kündigt sich nun ein neuer Trend an: Sind die Faltdisplays jetzt das nächste große Ding? Welche Vorteile haben die in der Praxis? Wird sich hier ebenfalls eine Form durchsetzen, oder gibt es Raum für unterschiedliche Konzepte? Wie ausgereift ist die Technik überhaupt?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) von heise online live mit c't-Redakteur Jan-Keno Janssen (@elektroelvis) in einer neuen Folge der #heiseshow.

=== Anzeige / Sponsorenhinweis ===

Auch diese Ausgabe der #heiseshow hat einen Sponsor: Save.tv ist ein Online-Videorecorder, mit dem sich das Programm von mehr als 45 Fernsehsendern aufnehmen, streamen und herunterladen lässt. Der Dienst ist dabei Programmzeitschrift, digitaler TV-Recorder und Mediathek in einem. Zuschauer der #heiseshow können das umfangreichere XL-Paket von Save.tv zwei Monate lang gratis testen und danach mit einem Rabatt von 60 Prozent dabei bleiben.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

Jede Woche live

Die #heiseshow wird jeden Donnerstag um 12 Uhr live auf heise online gestreamt. Das Moderatoren-Team bestehend aus Kristina Beer (@bee_k_bee), Martin Holland (@fingolas) und Jürgen Kuri (@jkuri) leitet im Wechsel die auf rund 30 Minuten angelegte Talkshow, in der mit Kolleginnen und Kollegen sowie zugeschalteten Gästen aktuelle Entwicklungen besprochen werden.

Nach der Live-Übertragung ist die Sendung jeweils auch zum Nachschauen und -hören verfügbar.

Die Folgen stehen wahlweise zum Nachhören oder Nachgucken in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie auch im nebenstehenden Dossier-Kasten. (mho)