heiseshow: Teuer war früher – Wie sieht's aus bei Druckern?

Drucker sind zwar etwas aus dem Blickfeld geraten, aber nicht nur im Büro gehören sie weiterhin zur Ausstattung. Günstige Geräte gibt es für unter 100 Euro, wenn sie beispielsweise noch scannen oder mehr können sollen, ist es nicht viel teurer. Technisch stehen sich weiterhin Tintenstrahl- und Laserdrucker gegenüber, Unterschiede gibt es nicht nur in der Druckqualität, sondern auch beim Platzbedarf und beim Preis für die gedruckte Seite. Wer besonders wenig druckt, kann sogar kostenlos Tintennachschub bekommen.

In der neuesten Folge der #heiseshow geben wir deswegen nun einmal einen Überblick über den Drucker-Markt: Welche Geräte-Kategorien gibt es? Wie sind die Preise? Wer braucht was und was bieten die Hersteller an? Was können die Geräte außer Drucken? Wie viel kostet die Seite und was hat es mit den Tinten-Abos auf sich? Wie sieht es mit Formaten jenseits von A4 aus? Und natürlich die alte Frage: Laser- oder Tintenstrahldrucker?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer spricht Martin Holland (@fingolas) mit dem c't-Druckerexperten Rudolf Opitz in einer neuen Folge der #heiseshow.

