heiseshow: US-Bann gegen Huawei – Was bedeutet die neueste Eskalation?

Schon seit Monaten macht die US-Regierung Stimmung gegen Huawei und versucht zu verhindern, das andere Staaten beim Aufbau der 5G-Netze auf den chinesischen Konzern setzen. Bislang haben sie dabei viel Widerspruch erfahren, aber nachdem Donald Trump einen Telekommunikationsnotstand verhängte, scheint es nun ernst zu werden. Als Google am Wochenende ankündigte, dass Huawei-Geräte bald ohne Android-Updates und Zugang zum Play Store auskommen müssen, traf das die beliebten Smartphones des Herstellers. Seitdem kappen immer mehr Konzerne ihre Verbindungen zu Huawei und erhöhen so den Druck.

Angesichts dieser Situation und sprechen wir in dieser Woche über die vielen Fragen vor allem von Huawei-Nutzern. Was genau bedeutet Googles Schritt für Besitzer von Huawei-Smartphones? Wie wird es auf noch nicht verkauften Geräten aussehen, sollte der Bann aufrecht erhalten bleiben? Wie lang kann die Konfrontation dauern? Wie gefährlich ist der Konflikt für Huawei und wie hat ZTE in einer ähnlichen Situation einen Bankrott abgewehrt? Wie könnte es nun weitergehen und was bedeutet die Eskalation für den 5G-Ausbau?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer spricht Martin Holland (@fingolas) aus dem Newsroom von heise online live mit c't-Redakteur Jörg Wirtgen (@jockel70) und Daniel Herbig von heise online in einer neuen Folge der #heiseshow.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

