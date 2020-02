heiseshow: USA vs. Huawei und kein Ende in Sicht – was bedeutet das für uns?

Auch nach über einem Jahr bleibt der Konflikt zwischen den USA und Huawei ungelöst, ganz im Gegenteil warnt die US-Regierung immer schriller vor dem chinesischen Konzern. Damit scheint sie aber mehr und mehr auf taube Ohren zu stoßen. Was mit Vorwürfen der Wirtschaftsspionage begonnen und mit einem "Telekommunikationsnotstand" unter anderem auf das Smartphone-Geschäft ausgeweitet wurde, dreht sich inzwischen wieder vor allem um den Aufbau der 5G-Netze: US-Politiker beider Parteien warnen im Stakkato vor Huawei, ernten dafür aber offenbar immer mehr Unverständnis. Angesichts dessen lohnt ein neuer Blick auf die Debatte und welche Folgen sie für uns Verbraucher hat.

Worum geht es in dem Konflikt? Welche Vorwürfe haben die USA Huawei gemacht und was für Anschuldigungen gibt es inzwischen? Was ist wohl das Ziel der USA und kommen sie dem näher? Welche Reaktionen gibt es in Europa und Deutschland auf die zunehmende Schärfe der USA? Wie hat Huawei reagiert, was unternimmt der Konzern aktuell? Welche Konsequenzen hat der Konflikt für das Geschäft der Chinesen und vor allem für die beliebten Smartphones? Was sollten Käufer eines Huawei-Geräts wissen und wie sinnvoll ist es überhaupt noch, solch ein Gerät zu kaufen? Wie wird es nun weitergehen?

Darüber und über viele weitere Fragen auch der Zuschauer sprechen Jürgen Kuri (@jkuri) und Martin Holland (@fingolas) live mit Daniel Herbig aus dem Newsroom von heise online in einer neuen Folge der #heiseshow.

