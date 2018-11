heiseshow: Zahlungsrichtlinie PSD2 – Was passiert mit unseren Bankkonten?

Die EU-Richtlinie PSD2 könnte den Zahlungsverkehr in Europa von Grund auf verändern und zu einem der großen Meilensteinen der Finanzgeschichte werden. Das zumindest meinen Beobachter, bislang ist davon aber noch nicht allzuviel zu spüren. Dabei ist die Payment Service Directive schon Anfang des Jahres in Kraft getreten, wichtige technische Details müssen jedoch erst bis zum Herbst 2019 verwirklicht werden. Trotzdem schält sich bereits heraus, was auf uns zukommt, wenn Banken einen geregelten Zugriff auf Kontodaten ermöglichen – den Konteninhaber aber weiterhin erlauben müssen.

Warum werden die Banken dazu verpflichtet eine API anzubieten und wer wird davon profitieren? Welcher Zugriff auf Konten wird künftig möglich, was können Dienstleister über unsere Finanzen erfahren? Welche Rechte haben Konteninhaber, welche Missverständnisse gibt es? Was für Ziele verfolgt die zweite Zahlungsdienstleisterrichtlinie eigentlich und wie dringend sind diese? Welche Auswirkungen wird die Verpflichtung zur Zwei-Faktor-Authentifzierung haben, vor allem fürs Online-Banking, den Einkauf im Internet und das mobile Bezahlen per Handy? Wie ist der Stand der Dinge, was muss bis 2019 noch passieren?

Diese und viele weitere Fragen auch der Zuschauer besprechen Martin Holland (@fingolas) und Jürgen Kuri (@jkuri) aus dem Newsroom von heise online mit Markus Montz (@speichenschreck) aus der c't-Redaktion live in einer neuen Folge der #heiseshow.

